شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة زامبيا وديا غدا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر قبل قليل مرانه الأخير، قبل مواجهة نظيره منتخب زامبيا، المحدد لها مساء غد الخميس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، والتي تأتي في إطار استعدادات الفراعنة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون الشهر المقبل، في افتتاح مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ونشرت قناة أبو ظبي عبر صفحتها على تويتر جانب من تدريبات المنتخب على استاد هزاع بن زايد.