شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشلل الدماغى يعلن عن موعد انطلاق بطولة الجمهورية للسباحة بمشاركة 98 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت الموافق 14 أكتوبر الجاري أولى بطولات الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للموسم الرياضي 2023- 2024، من خلال بطولة الجمهورية للسباحة CP، وذلك بمشاركة 98 لاعبا ولاعبة بالمركز الأولمبي بالمعادي، حيث تقدمت 21 هيئة باستمارات المشاركة في البطولة، التى تحظى بأهمية كبيرة من جانب الاتحاد.

ومن المقرر أن يتم اختيار عناصر منتخب مصر المشاركة، في دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 1-9 ديسمبر 2023 بتايلاند تحت رعاية الاتحاد الدولي للإتاحة الرياضية.

وأعرب أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عن سعادته بعودة الموسم الجديد لبطولات الاتحاد.

وقال آدم إنه يتمنى أن يكون الموسم الجديد بداية خير لتحقيق نتائج جيدة في جميع الألعاب، وإفراز عناصر جديدة لتمثيل منتخب مصر في البطولات الأفريقية والدولية.