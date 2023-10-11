أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها السولية ومتولى ينتظمان فى مران الأهلي الجماعى بعد العودة من تنزانيا.

السولية ومتولى ينتظمان فى مران الأهلي الجماعى بعد العودة من تنزانيا

ينتظم الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبا الأهلي في تدريبات فريقهما الجماعية عقب عودة بعثة فريقهما من السفر إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.