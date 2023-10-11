شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع الأمريكى مارك ليونز لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادى الأهلي مع الأمريكى مارك ليونز لتدعيم صفوف فريق السلة رجال، قبل انطلاق بطولة دورى المرتبط، ومن قبلها مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها 20 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، وإعلان الأهلى للتعاقد مع اللاعب رسميا بعد توقيع العقد.

وكان الأهلى ضم الثلاثى عمر عبادة ونوريس وفاكوادى خلال المشاركة في كأس العالم للأندية والبطولة العربية. وخسر فريق كرة سلة الأهلي أمام نظيره سلا المغربى بنتيجة 78/85 فى نصف نهائي البطولة العربية المقامة بقطر،

وشهدت أول فترتين تقدم الأهلى على المنافس المغربى، حيث انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي 25-17، والربع الثانى 36/42، بينما انتهى الربع الثالث بالتعادل 55/55.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.