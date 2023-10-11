شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتوج بجائزة أفضل هدف فى الجولة الثالثة من دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة بمسابقة دورى نايل، وذلك بتصويت الجماهير الذى طرحته رابطة الأندية عبر صفحاتها الرسمية. وسجل عمر عبد الواحد هدفه في شباك طلائع الجيش، الذى تفوق به على شيكابالا قائد الزمالك ومابولوبو مهاجم الاتحاد الاتحاد السكندرى ووليد على لاعب فاركو.

فى سياق متصل، دخل عمر كمال عبد الواحد، حسابات النادي الأهلي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألق اللاعب الفترة الأخيرة حتى بات من أبرز اللاعبين فى الدوري المصري، وقاد فريقه لتصدر الدوري برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فى أول ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية.

وينتهي عقد عمر كمال مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ في يناير المقبل بالمجان بعد نهاية الموسم الحالي، وهو ما يحاول مسئولو الأهلي استغلاله من خلال شراء الستة أشهر المتبقية فى عقده من ناديه مقابل دفع مبلغ مالي غير كبير أو الانتظار حتى نهاية الموسم والتعاقد معه بشكل مجانى، حال عدم تجديد عقده مع ناديه فى الوقت الحالي.

ويعد عمر كمال من أبرز اللاعبين في الدوري المصري ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والجناحين الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، كما يجيد التصويب على المرمى من على مدى بعيد، ويقدم مستويات ثابتة سواء مع مودرن فيوشتر أو منتخب مصر، الذي يتواجد معه بصفة مستمرة في المعسكرات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعرض مسئولو النادي الأهلي عمر كمال على مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، لتحديد موقفه من التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل أو بعد نهاية الموسم الحالي، أو صرف النظر بشكل نهائي، حال أكد عدم حاجته لجهود لاعب فيوتشر في الفترة المقبلة.