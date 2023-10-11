بيان رسمي.. الأهلي يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن خلاله تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل أحداث العنف التي يتعرض لها خلال الأيام الجارية.

ونشر النادي الأهلي، عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي ، بيان جاء نصه:

"انطلاقا من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن وطنهم الغالي".

واختتم النادي الأهلي بيانه قائلاً: "ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".