شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني مطالب بالانتصار الأول مع «الأخضر» السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تكتسب مباراتا المنتخب السعودي الوديتان أمام نيجيريا ومالي الجمعة والثلاثاء القادمين أهمية كبيرة كون الأنظار تتجه إلى تحقيق «الأخضر» أول انتصاراته تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي تسلم المهمة في أغسطس الماضي خلفاً للفرنسي إيرفي رينارد الذي استقال من منصبه بعد فترة قصيرة من مونديال 2022.

وقاد مانشيني «الأخضر» في توقف سبتمبر الدولي أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية بيد أنه خسر المباراتين بنتيجة واحدة 1-0.

وتنتظر الجماهير السعودية أن يعيد المدرب الإيطالي الذي ارتبط اسمه بعودة مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا إلى البطولات، عندما قاد الأول للفوز بالدوري الإنجليزي بعد غياب أكثر من 40 عاماً، وحقق مع الثاني كأس أمم أوروبا 2020 إلى الألقاب القارية عندما يقود «الأخضر» في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر خلال يناير المقبل، علماً بأن النسخة التالية ستكون في ضيافة السعودية 2027.

وضمت قائمة مانشيني لمعسكر البرتغال الذي انطلق الأحد مزيجاً من لاعبي الخبرة يتقدمهم سلمان الفرج وسالم الدوسري وسلطان الغنام ومحمد العويس وياسر الشهراني، وعناصر شابة تظهر مع المنتخب الأول للمرة الأولى كالحارس الصاعد حامد يوسف وعيد المولد وثلاثي المنتخب الأولمبي محمد مران وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

وتاريخياً تقابل المنتخب السعودي ونظيره النيجيري في ودية واحدة انتهت بالتعادل دون أهداف في 2010 ، بينما لقاء مالي سيكون الأول لمنتخب السعودية.