شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو: أحاول وضع «بصمة مميزة» لمنتخب الإمارات..والبحث عن موهوبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات أهمية المباراتين الدوليتين الوديتين اللتين يخوضهما المنتخب في إطار معسكره الداخلي أمام منتخبي الكويت الخميس ولبنان يوم الثلاثاء المقبل، في إطار استعداداته لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

واختتم منتخب الإمارات تدريباته مساء الأربعاء على الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لخوض مباراته الودية الخميس أمام الكويت، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، في الظهور الأول المحلي للمنتخب تحت قيادة مديره الفني البرتغالي باولو بينتو.

وأوضح بينتو في تصريحات له أن قصر فترة الإعداد الحالية والتي تتضمن خوض هاتين المباراتين، على عكس المعسكر التدريبي السابق الذي أقيم بكرواتيا وتضمن مباراة أمام كوستاريكا، يعني أن برنامج الإعداد سيكون مختلفاً.

وقال: اللاعبون بحالة جيدة، لكننا بحاجة إلى تحسين بعض الأشياء وتطويرها، وهذا المعسكر سيكون فرصة لنا للقيام بذلك، وبالنسبة للمستقبل، سنحاول وضع بصمة مميزة للمنتخب، هذا مهم بالنسبة لنا.. ونريد أن يتنافس اللاعبون لتقديم أفضل ما لديهم، نعلم أن لدينا طريقًا طويلًا لنقطعه، لكن مثل هذه المباريات الودية جزء من استعداداتنا المهمة لمشوار التصفيات الآسيوية المشتركة التي تنطلق يوم 16 نوفمبر المقبل ويلعب ضمنها منتخب الإمارات في المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

وأكد بينتو أن الفرصة لا تزال قائمة لجميع اللاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب، وقال:سنحاول منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين من أجل العثور على مواهب جديدة يمكن الاستفادة منها، وزيادة عدد اللاعبين الذين يمكنهم الانضمام إلى المنتخب الوطني.

وحول الاتجاه الجديد بضم عناصر جديدة شابة لتشكيلة المنتخب، قال:العمر لا يهم، المهم الجودة والموهبة والالتزام والتفاني ومهمتنا هي العثور على أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجيدين.. نحن حريصون على متابعة دوري المحترفين، ودوري 23 عاماً، سننتظر ثم نتخذ أفضل القرارات الممكنة للمنتخب.

ووجه بينتو رسالة للجماهير في الظهور الأول للمنتخب على ملاعب الإمارات وقال:نريد أن تحضروا، سيكون ذلك مهمًا للغاية إذا شعر اللاعبون بدعم الجماهير، أعتقد أنه سيكون لديهم الدوافع السليمة لتقديم مباراة جيدة، والبدء من هذه المرحلة في محاولة تحقيق أفضل نتيجة.(وام)