شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. عجز ميزانية الزمالك يتجاوز المليار جنيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت الميزانية المالية لنادي الزمالك في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، عن وصول إجمالي العجز المالي إلى أكثر من مليار جنيه مصري.

وبلغ إجمالي العجز المالي في الزمالك ملياراً و82 مليوناً و395 ألفاً و951 جنيهاً، أي أنه ارتفع عن السنة المالية السابقة 445 مليوناً و375 ألفاً و709 جنيهات.

وارتفعت الديون المتنوعة التي يستحقها الزمالك في سنة 2022-2023 بشكل واضح، بالتحديد من 317 مليوناً و11 ألفاً و420 جنيهاً إلى 444 مليوناً و476 ألفاً و842 جنيهاً، وفقاً لموقع «يلا كورة».

وكان رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور قد اشتكى مراراً من الحجز على أرصدة الزمالك البنكية، لكن الميزانية الجديدة كشفت تفاصيل حسابات الأرصدة البنكية، وهي كالآتي:

- عدد البنوك التي يملك فيها الزمالك حسابات جارية (لم يتم الحجز على أرصدتها): 17 بنكاً

- عدد البنوك التي يملك فيها الزمالك حسابات محجوزاً عليها: 15 بنكاً

- رصيد الزمالك في الحسابات الجارية: 4 ملايين و825 ألفاً و334 جنيهاً

- رصيد الزمالك في الحسابات المحجوز عليها: 322 ألفاً و352 جنيهاً