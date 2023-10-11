شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف البطولة العربية للسباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منافسات البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي «ذكور - إناث» التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي، بمسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اجتماعها الأول برئاسة عبدالله الوهيبي، للوقوف على استعدادات الاستضافة، وأكد الوهيبي انتهاء كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة، التي ستشهد مشاركة 119 سباحاً وسباحة من 17 دولة عربية هي الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، عُمان، اليمن، فلسطين، السودان، ليبيا، الجزائر، سوريا، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب والعراق.

وأشار الوهيبي إلى أنه تم اعتماد أسماء اللجنة المنظمة واللجان العاملة، إضافة إلى الخطة التسويقية والإعلامية للبطولة، وكافة الأمور المتعلقة بالمتطوعين، كما تم الانتهاء من التأشيرات الخاصة بالدول المشاركة والمواصلات وأماكن الإقامة في أبوظبي، إضافة إلى تجهيز مسبح مدينة محمد بن زايد لهذا الحدث العربي الكبير.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أنه تم الاتفاق على موعد الاجتماعات الفنية، حيث سيكون هناك اجتماع للمنتخبات المشاركة في البطولة يوم 26 أكتوبر في فندق إقامة المنتخبات، ويعقبه اجتماع الحكام في نفس اليوم، وسيكون في مسبح مدينة محمد بن زايد مقر إقامة البطولة.

