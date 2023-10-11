شكرا لقرائتكم خبر عن خطة إعلامية مكثفة لمهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقشت اللجنة الإعلامية لمهرجان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لسباقات الهجن، ملامح الخطة الإعلامية المزمع إطلاقها للمهرجان الذي يقام في ميدان الذيد في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبرالجاري، وذلك خلال اجتماع عقدته بمقر مبنى قناة الوسطى من الذيد، بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وسعيد راشد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى.

وأكد مطر الكتبي أن اللجنة المنظمة للمهرجان تولي المهام الإعلامية أهمية كبرى لما لها من أثر في إنجاح وتسويق فعاليات المهرجان والقرية التراثية المصاحبة له. وأشاد بن هويدن بالجهود الحثيثة التي تبذلها قناة الوسطى بهدف إخراج فعاليات المهرجان بما يتناسب مع تحقيق أهدافه ورسالته، كما وجه بن هويدن إلى ضرورة إقامة مركز إعلامي في مقر القرية التراثية المصاحبة للمهرجان الذي يستضيف الإعلاميين والصحفيين من مختلف القنوات ووسائل الإعلام.

وأكد سعيد راشد بن فاضل الكتبي حرص قناة الوسطى من الذيد على بذل كافة الجهود الإعلامية لإنجاح النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، ولإخراج المهرجان وفعاليات القرية التراثية المصاحبة له بصورة مشرفة تليق بالريادة والمكانة الخاصة به.