شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دولي الأجسام» يشيد بنجاحات أكاديمية IFBB في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد الدكتور رفائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام اجتماعاً مهماً مع العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية IFBB في الإمارات والشرق الأوسط؛ وذلك على هامش بطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام.

وخلال الاجتماع، أكد سانتوجا تقديره للنجاحات التي تحققها أكاديمية IFBB في الإمارات، واعتبرها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي على مستوى العالم، وطالب إدارة الأكاديمية بالمحافظة على مسيرة نجاحهم التي تستهدف صقل وتدريب وتأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط.

من جانب آخر، نظمت الأكاديمية دورة المستوى الأول بدبي بمشاركة مميزة من المشاركين من داخل الدولة وخارجها، قادها طاقم المحاضرين الدولي المكون من وليد عبد الكريم كبير المحاضرين، والمحاضر الدولي سلطان العتبي، وفي ختام الدورة قام رئيس الأكاديمية بتكريم الرعاة والخريجين.