شكرا لقرائتكم خبر عن عودة سباقات السفن والقوارب المحلية 60 و43 قدماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي إطار برنامج سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024 حدثين كبيرين في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً؛ وذلك خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتشهد شواطئ دبي يوم 21 الجاري، انطلاق أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الفئة الأعرق والأقدم في سباقات التراث المحلية) والتي ستجمع النخبة من أهل البحر من نواخذة وملاك وبحارة، وتعد خير استهلال للمواعيد الكبرى في هذه المنافسات.

وعقب هذا الحدث بأسبوع واحد يوم «28 الجاري» هناك كرنفال وتظاهرة كبيرة تتمثل في إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي تعد الفئة الأكبر من حيث الحجم والمشاركة؛ حيث تعد فاتحة جولات بطولة دبي والتي تتضمن ثلاث محطات تشمل السباقين الأول في أكتوبر في ديسمبر ومسك ختام سباقات الموسم النسخة رقم 33 من حدث القفال.

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار اعتمد 7 سباقات للسفن والقوارب المحلية 60 و43 و22 قدماً ضمن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 تشمل 3 محطات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً من بينها سباق «القفال 33» إلى جانب سباقين للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقين أيضاً في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.