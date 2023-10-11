شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تشارك في «مبادلة أبوظبي للتنس» للمرة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2024، بعد أقل من 4 أشهر في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، وتستمر منافسات البطولة لمدة تسعة أيام من 3 إلى 11 فبراير المقبل.

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس هي بطولة من فئة 500 نقطة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، وتُقام بالشراكة مع مبادلة وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، كما تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم للمنافسة في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، من بينهن أُنس جابر، إحدى اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف على مستوى العالم حالياً واللاعبة المفضلة لدى عشاق التنس في المنطقة.

وقالت أُنس جابر: «أتطلع بشغفٍ كبير للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تنطلق في فبراير من العام المقبل بمدينة زايد الرياضية، ولطالما دعمني عشاق التنس في المنطقة بشكل كبير، ما يشكل حافزاً إضافياً بالنسبة لي للظهور أمامهم والمنافسة بقوة في هذه البطولة المميزة».

وعلق منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة: «نحن سعداء بعودة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس قريباً، ولا شك أن مشاركة نجمات بارزات مثل أنس جابر تضمن لنا مشاهدة منافسات ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات، ما يعزز جهودنا الرامية لتمكين المواهب الرياضية في الساحتين الإقليمية والدولية من تطوير مهاراتها وقدراتها، تجسد هذه البطولة التزامنا المستمر بدعم وتطوير رياضة التنس في الدولة، كما تبرز حرصنا على تشجيع التميز في مجال الرياضة، وإتاحة الفرصة للمجتمع المحلي للاستمتاع بمباريات تنس راقية المستوى».

وتأتي انطلاقة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الافتتاحية في عام 2023، كما تعد قرية المشجعين بتقديم تجربة مليئة بالفعاليات الترفيهية التي تلبي تطلعات العائلات وعشاق الرياضات داخل وخارج الملعب.