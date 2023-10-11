شكرا لقرائتكم خبر عن سباق زايد الخيري بمدينة ميامي في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي بعد التشاور مع الشركاء والجهات الراعية وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، تأجيل موعد النسخة المقبلة من السباق والتي كان من المقرر إقامتها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل إلى شهر إبريل/ نيسان من عام 2024، بناء على طلب الشركاء والرعاة ومنظمي السباق المحليين؛ وذلك بعد مشاورات مع كافة الأطراف المعنية؛ حيث أبدوا جميعاً حاجتهم إلى بعض الوقت من أجل تقديم نسخة استثنائية من حيث الاستضافة والتنظيم والمشاركة الواسعة من كافة شرائح المجتمع.

من جانبه، أيد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق الفكرة لضمان إخراج الحدث بأفضل صورة في مدينة ميامي التي ستستضيف السباق لأول مرة بعد أن أقيمت كل النسخ السابقة في مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، وسوف يخصص ريعه للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى من خلال المؤسسة الوطنية للكلى «ناشيونال كيدني فاونديشين».

وانطلق ماراثون زايد الخيري كنهر متدفق بالعطاء يفيض بخيره في كل مكان لأول مرة بمدينة أبوظبي في عام 2001، يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسيخاً لمعاني العطاء والخير والعون للإنسانية بشكل عام، والمرضى بشكل خاص، ثم توجّه بعدها إلى العالمية وإلى مدينة نيويورك اعتباراً من عام 2005، ثم أقيم في مصر بعد ذلك، وسيقام لاحقاً في مدينة كيرلا بالهند.