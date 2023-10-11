شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح والحصن «حبايب» في افتتاح دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غسل فريق خورفكان أحزان خسارة كأس سوبر الصالات أمام البطائح بافتتاح مثالي لمشواره في الدوري بفوز غال بثلاثية نظيفة على مضيفه اتحاد كلباء، في الصالة الصفراء، وقدمت فرقة «النسور الخضراء» مباراة رائعة، وكان واضحاً أن الجهاز الفني لخورفكان ركز على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت، وأثّرت في أداء الفريق في الفترة الماضية، لتأتي بداية النسور في الدوري بقوة الدفع الثلاثي وبالفوز في الديربي الأقوى في اللعبة.

سجل ثلاثية أبناء الخور حارس المرمى حسن الحنطوبي وأحمد الحمادي وعبد الله الحوسني، ولم تكن فرقة النمور في المستوى المطلوب، ويحتاج الفريق الأصفر إلى مراجعة حساباته كي يعود الفريق كما عهدناه.

وفي المباراة الثانية التي جمعت بين الحمرية وضيفه مليحة، فاز أصحاب الأرض بهدف سجله خالد السقطري، وجاءت المباراة متواضعة فنياً، وكان الإرهاق واضحاً على أداء الفريقين، والدليل أن المباراة انتهت بهدف واحد فقط، لا غير، ما يؤكد أن الفريقين في حاجة كبيرة إلى عمل فني في المرحلة القادمة، خصوصاً أن فريق الحمرية يمتلك لاعبين جيدين، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر في ظل الأسماء التي تزين قائمة الفريق، وأيضاً فريق مليحة يمتلك لاعبين صاعدين ويحتاجون لمزيد من العمل في الفترة القادمة.

وفي النهائي المبكر الذي جمع بين البطائح المنتشي بثنائية كأس الاتحاد وكأس السوبر، ودبا الحصن وصيف كأس الاتحاد، جاءت المباراة مثيرة وانتهت بالتعادل 2-2، وهي نتيجة تعتبر بطعم الفوز بالنسبة لفريق دبا الحصن.

تقدم البطائح بهدف السبق عن طريق هدافه عبد الله الفلاسي وأدرك خالد حارب التعادل للفريق الحصناوي في الشوط الثاني لترتفع درجة الإثارة والبحث عن هدف الترجيح من الفريقين إلى أن نجح محمد مصطفوي في تسجيل هدف الترجيح 2-1 للبطائح قبل النهاية «ق 34» ويستفيد المدرب محمد المرزوقي من طريقة اللعب الانتحارية «الباور بلاي»، حيث أخرج حارس المرمى ولعب بخمسة لاعبين داخل الملعب ونجح في إرهاق البطائح الذي تعامل بطريقة غريبة في الثواني الأخيرة من المباراة عندما اتجه لاعبوه إلى التمريرات القصيرة في منطقتهم وأمام القوس الخاص بمرمى ماجد المعيني وبعد نحو 20 تمريرة وسط هتافات جماهير وبدلاء البطائح، إذا بلاعبي دبا لحصن ينقضون على حامل الكرة ويسجلون هدف التعادل عن طريق جلال الصيادي في الدقيقة 38 أي قبل صافرة النهاية بدقيقتين ليدفع البطائح ثمن الثقة الزائدة.

وعقب نهاية المباراة اجتمع الحكم المونديالي في كرة اليد محمد راشد النعيمي، عضو مجلس إدارة نادي دبا الحصن ومشرف الألعاب الجماعية في النادي باللاعبين، وأشاد بتماسك الفريق وعدم اليأس حتى الثواني الأخيرة وشكرهم على المجهود الكبير.