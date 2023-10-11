شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يشارك في مونديال الناشئين بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج في منافسات بطولة العالم للناشئين التي ينظمها الاتحاد المصري للعبة بالتعاون مع الاتحاد الدولي بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

ويتوجه المنتخب إلى مصر يوم السبت المقبل، حيث تنطلق المنافسات في اليوم التالي، وتضم البعثة إيمان آل علي إدارية المنتخب، والتركي عزيز ميرت مدرب المنتخب واللاعبين عبد الله المنصوري تحت 8 سنوات وصقر عيسى تحت 10 سنوات وراشد الحمادي تحت 12 سنوات واللاعبات فاطمة الشامسي تحت 8 سنوات وروضة العفيفي تحت 10 سنوات وعهود عيسى تحت 12 سنة.

وتشهد البطولة مشاركة الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الذي تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي ليكون رئيساً للجنة الحكام بالبطولة كما يشارك الحكم الدولي أحمد النعيمي ضمن حكام البطولة.

وأكد سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، أن المشاركة تأتي ضمن خطة الاتحاد وضمن البطولات المسجلة في الأجندة، وأضاف: «نهدف دائماً إلى التواجد والمشاركة في البطولات العالمية والقارية لتحقيق أهداف كثيرة في مقدمتها توفير احتكاك للاعبين واللاعبات مع مدارس شطرنجية مختلفة وإزالة رهبة البطولات العالمية من الصغار وأيضاً العمل على زيادة التصنيف والبحث عن إنجاز جديد لأول مرة».

وأضاف: «تواجد مهدي عبدالرحيم رئيساً لحكام البطولة، وأيضاً مشاركة أحمد النعيمي يأتيان ضمن اهتمامات الاتحاد بالارتقاء بعناصر اللعبة، وتواجدهما إضافة كبيرة كونهما يحملان اسم الإمارات في الحدث».

ووجه الطاهر الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها المستمر للعبة في كل البطولات، مشيراً إلى أن المشاركة في البطولات الخارجية لن تتوقف وهناك عدد كبير من البطولات خلال الفترة المقبلة، منها فتح الباب أمام الأندية للمشاركة في بطولة العالم للهواة، المقررة في سلطنة عمان من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل، والمشاركة في النسخة ال25 من بطولة آسيا الفردية للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال، التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمدينة العين من 12 إلى 22 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 53 دولة، وبطولة الخليج للشطرنج السريع بالكويت يومي 1 و2 ديسمبر، وبطولة الأمم الآسيوية في الرياض خلال الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر المقبل، بجانب استمرار النشاط المحلي.