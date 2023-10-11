شكرا لقرائتكم خبر عن النقبي: بصمة رادوي مع البطائح واضحة ونسعى للأفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أعرب سليمان بن دابل النقبي نائب رئيس شركة البطائح لكرة القدم، ومشرف عام فريق الكرة عن سعادته بالعودة القوية للفريق في مباراة خورفكان التي انتهت بفوز الأحمر 3-1 عن جدارة، على حد قول النقبي، الذي أكد أن الفريق قدم مستويات عالية منذ بداية الموسم، ولم يكن يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي والجزيرة.

وأضاف: «للأسف تعرّض الفريق لظروف خارجة عن الإرادة، وكان من الصعب لأي فريق في الدوري الصمود في وجه الفرسان وفخر أبوظبي، وهو منقوص العدد، ولكن فريق البطائح كان متماسكاً، ولم ينهَر أمام أفضل فريقين بالدوري، وهذا يحسب للاعبين والجهاز الفني، لأن المباريات التي خسرها الفريق ظهر خلالها بأداء لا يعبّر عن النتيجة».

وتابع: «كان يجب أن نستثمر بدايتنا القوية التي جاءت بالفوز الوحدة في ملعبه بأبوظبي، ثم النتيجة الإيجابية بتعادلنا مع اتحاد كلباء على ملعبنا، أما مباراتنا مع خورفكان فبشهادة الجميع قدم البطائح مباراة كبيرة، وكان رائعاً في كل شيء، وتسيّد الملعب، طولاً وعرضاً، ولعبت الروح القتالية والانسجام والتناغم بين أفراد الفريق، والتعاون بين اللاعبين والجهاز الفني، دوراً كبيراً في الفوز الذي تحقق بفضل تكاتف اللاعبين الذين كانوا على قلب رجل واحد، كما قال المدرب الروماني رادوي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة».

وأوضح سليمان النقبي أن حصاد الفريق ل7 نقاط من 5 مباريات يعتبر دون الطموح، وتابع: «بكل تأكيد نتطلع للأفضل في المباريات القادمة، وعلينا أن نستغل فترة التوقف والروح المعنوية العالية للفريق بالعمل على إعداده وتجهيزه بصورة جيدة، خصوصاً أن اللاعبين حصلوا على قسط جيد من الراحة التي استمرت 5 أيام بعد مباراتنا مع خورفكان».

وأضاف: «إدارة الشركة برئاسة خلفان المسافري وضعت استراتيجية للفريق، وسنسير على الخطة والاستراتيجية، ولا شك في أن بصمة المدرب رادوي على الفريق واضحة، وهي بلا شك بصمة إيجابية وطموحة، ودائماً مساعي الإدارة والجهاز الفني تسير في خط واحد، وهو البحث والطموح نحو الأفضل، وأيضاً اللاعبون مجتهدون».

وتابع قائلاً: «يجب أن نضع في الاعتبار أن الفريق تغير بالكامل، والفريق الحالي شبه جديد، أو جديد كلياً، باستثناء لاعبين لا يتعدون أصابع اليد، وكون الفريق يظهر منسجماً ومتناغماً بهذه الصورة خلال هذه الفترة، فهذا أمر يحسب للجهاز الفني، وللاعبين أنفسهم، وقد خسرنا أمام شباب الأهلي والجزيرة، وتعادلنا مع كلباء، والأداء كان مقنعاً، أما في مباراتنا مع خورفكان فقد اجتمع الأداء مع النتيجة، وهذا سبب فرحتنا بالنقاط الثلاث التي كانت غالية».

وعن رأيه في مستقبل الأجانب وكوكبة لاعبي الفريق من المواطنين والمقيمين، قال: «يمكن أن نقول إن الفريق جيد، ولكن التقييم الحقيقي والتغيير في الفترة الشتوية من عدمه، سيكون بيد الجهاز الفني واللجنة الفنية، ومطلوب من كل اللاعبين على مستوى الأجانب والمواطنين أن يثبتوا للجهاز الفني أنهم يستحقون مواصلة المشوار حتى نهاية الموسم، وإذا أبدعوا وحصدوا النقاط، فلا أعتقد ستكون هناك تغييرات في الشتوية، وبكل تأكيد المدرب رادوي سيكون أول المطالبين بتجديد الثقة بلاعبيه، ونحن أيضاً سندعم هذا الاتجاه، ولكن، كما قلت، الأمر يتعلق بتقييم اللجنة والجهاز الفني لعطاء اللاعبين الذين نكنّ لهم كل الاحترام والتقدير وثقتنا بهم كبيرة وننتظر منهم الكثير».

وفي ما يتعلق باللاعب أحمد خليل، قال النقبي: «أحمد خليل من مكاسب النادي ووجوده في الفريق يشكل دعماً قوياً للفريق ولزملائه اللاعبين، ومجرد وجوده مع هذه الكوكبة في غرفة الملابس، وفي التدريبات، أمر مهم للفريق، وخلال مشاركاته في بعض المباريات أثبت أنه يستطيع تقديم الإضافة».

وختم النقبي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى كل من سبق له العمل في إدارة فريق الكرة والشركة منذ تأسيس الفريق الأول لكرة القدم لنادي البطائح، وقال: «كل واحد شارك سبق له العمل يعتبر شريكاً في كل نجاح، وأي تقصير، لا قدر الله، نتحمل نحن في إدارة الفريق من مشرف وإداري ومدير مسؤوليته بالكامل، أما السابقون فنشكرهم شكراً جزيلاً على الجهود التي بذلوها مع الفريق والشركة».