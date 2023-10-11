الامارات | الزعابي: كلباء يتطلع إلى تجنيس لياندرو سباداسيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مشرف الفريق الأول، أحمد الزعابي، إن «النادي يتطلع إلى تجنيس نجمه لياندرو سباداسيو»، مشيراً إلى كونه واحداً من أفضل اللاعبين المقيمين في دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب أنه لايزال بعمر 23 سنة. وأكد الزعابي أنهم لا ينوون إجراء أي تعاقدات في الانتقالات الشتوية المقبلة، وأنهم راضون على النتائج التي حققها الفريق حتى الآن بعد خمس جولات في الدوري.

وأضاف الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى حصول لياندرو سباداسيو على الجنسية الإماراتية، على غرار حصول لاعبين من الأندية الأخرى على الجنسية، وذلك لما يتمتع به اللاعب من إمكانات فنية مميزة، حيث يُعدّ واحداً من أفضل اللاعبين المقيمين في الدوري».

وشدد الزعابي على أن الفريق استطاع العودة بقوة إلى تحقيق النتائج الطيبة، بعد أن حصل على سبع نقاط عقب التعادل مع البطائح والفوز على كل من عجمان 5-3 وحتا 2-1. وتابع: «المسابقة لاتزال في بدايتها، وثقتنا بأن الفريق يسير في الطريق الصحيح».

وأوضح: «لم نكن سيئين في المباريات التي خسرناها في الدوري، واستطيع القول إن بعض النتائج سببها عدم التركيز، ولولا إهدار الفرص الذي يُعدّ من المشكلات الفنية التي يعمل الجهاز الفني على إيجاد حلول لها، لكان رصيدنا في النقاط أفضل من ذلك».

وأضاف الزعابي: «قدمنا كل أنواع الدعم للجهاز الفني بقيادة المدرب فرهاد مجيدي، منذ استلامنا زمام الأمور في إدارة شركة كرة القدم، ومازلنا نقدم الدعم للوصول إلى الأهداف والطموحات المنشودة، ومن الصعب الحكم على عمل الجهاز الفني، خصوصاً أننا في بداية الموسم، ولدينا سبع نقاط بعد خمس جولات في الدوري، كما تأهلنا إلى الدور الثاني في كأس مصرف أبوظبي الاسلامي، ومن المؤكد أن نجاح أي مدرب في العالم مرتبط بالنتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف التي وضعت له منذ البداية، لذلك الحُكم على الجهاز الفني ليس حديث الساعة في كلباء، وسيتم تقييم هذا الأمر في الوقت المناسب».

وفيما إذا كانت هناك نية لتبديل أي من اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قال: «لا توجد نية لاستبدال أي لاعب، بل بالعكس فإن جميعهم يحظون بالرضا التام».

وأضاف: «شكراً لكل لاعب في الفريق نجح في خوض المباريات في الأجواء المناخية الصعبة، خصوصاً الأجانب الذين لم يكن ذلك سهلاً عليهم، لكننا سعداء لسرعة تأقلمهم مع الأجواء وننتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة».

وأكمل: «يوجد لاعبون آخرون لم يحصلوا بعد على فرصة المشاركة مع الفريق، وجميعهم يتمتعون بإمكانات فنية وبدنية ممتازة، ما يؤكد أن كلباء يملك دكة احتياط جيدة».