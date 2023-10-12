شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للأهلي من توقف الدوري.. تجهيز موديست وتأهيل إمام عاشور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي تحقيق عدة فوائد من فترة الراحة التي يحصل عليها الفريق الأحمر خلال الأجندة الدولية لشهر أكتوبر، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في إعادة ترتيب الأوراق من جديد، وتصحيح الأخطاء التي وقعت في الفترة الماضية، بخلاف تجهيز كل اللاعبين.

ولعل أهم الفوائد:

يستغل الأهلي فترة التوقف الدولي في استعادة اللاعبين المصابين، في ظل شكوى 7 لاعبين من الإصابات وهم رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن وكريم فؤاد وإمام عاشور، حيث من المتوقع أن يعود الثلاثي ربيعة ونيدفيد وصلاح وإمام للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة بشكل تدريجي، بينما يتحدد موقف السولية ومتولي وفؤاد في وقت لاحق.

يستغل الجهاز الفني للأهلي فترة الراحة في تجهيز الفرنسي أنتونسي موديست، بعدما أظهرت المباريات الماضية عدم اكتمال جاهزيته البدنية، بسبب عدم حضور فترة إعداد الفريق الأحمر منذ بدايتها، وينوي الجهاز الفني وضع برنامج بدني خاص للارتقاء بفورمة المهاجم الفرنسي البدنية.

كما يستغل الأهلي فترة الراحة لتأهيل إمام عاشور بعد شكواه من الإصابة بكدمة قوية أسفل القدم خلال مشاركته في مباراة الإسماعيلي، حيث بدأ اللاعب برنامجه التأهيلي المعد له من قبل الجهاز الطبي، على أن يتحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وفقا لحالته الطبية.

تعد فترة التوقف الدولي فرصة مواتية لحصول لاعبي الأهلي على قسط من الراحة، في ظل تلاحم منافسات الموسم الحالي، بخلاف اللاعبين الدوليين، الذين سيحرمون من الحصول على فترة راحة، بسبب تواجدهم مع منتخباتهم، ومن ثم العودة للمشاركة مع الأهلي في المباريات بدون فترة راحة.