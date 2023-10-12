شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023 فى مقدمتها، محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي.

محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقب اجتماع اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى السابق نائبًا لـ بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة منتخب مصر و زامبيا غدا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة غدا بين منتخب مصر و زامبيا الودية وجاء الطاقم كالتالى .. أحمد عيسى درويش حكم ساحة و يعاونه كل من سبت عبيد و سعيد المرزقى و يحيى الملا حكم رابع بينما على تقنية الفار محمد عبيد خادم و أحمد الراشدى .

فيتوريا: أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.. وودية زامبيا صعبة

وجه البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الشكر إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة والأجواء التى تساعد على تحقيق الأهداف من معسكر المنتخب المقام حاليا في الإمارات.

أحمد الغندور حكما لمباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية غدا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد إدارة مباراة المنتخب الاولمبى و الأردن الوديه غدا لطاقم مكون من أحمد الغندور حكم ساحة ويعاونه كل من شريف عبدالله و هانى عبدالفتاح و محمد عباس قابيل حكم رابع.

تريزيجيه: هدفنا التأهل لكأس العالم مجددا والروح أهم ما يميز منتخب مصر

كشف محمود حسن " تريزيجيه " لاعب فريق طرابزون سبور التركى و منتخب مصر قائلا " هدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددا " .

اتحاد الكرة يحقق في أزمة ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن بعد انتهاء التوقف الدولى

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.

محمد عواد يعود لتدريبات الزمالك غدا بعد التعافى من آلام الركبة