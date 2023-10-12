شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 11 / 10 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها طاقم تحكيم إمارتى لإدارة مباراة منتخب مصر وزامبيا غدا.

طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة منتخب مصر و زامبيا غدا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد طاقم تحكيم إمارتى لادارة مباراة غدا بين منتخب مصر و زامبيا الودية وجاء الطاقم كالتالى .. أحمد عيسى درويش حكم ساحة و يعاونه كل من سبت عبيد و سعيد المرزقى و يحيى الملا حكم رابع بينما على تقنية الفار محمد عبيد خادم و أحمد الراشدى .

فيتوريا: أشكر الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة.. وودية زامبيا صعبة

وجه البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الشكر إلى دولة الإمارات على حسن التنظيم والاستضافة والأجواء التى تساعد على تحقيق الأهداف من معسكر المنتخب المقام حاليا في الإمارات.

أحمد الغندور حكما لمباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية غدا

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم اسناد إدارة مباراة المنتخب الاولمبى و الأردن الوديه غدا لطاقم مكون من أحمد الغندور حكم ساحة ويعاونه كل من شريف عبدالله و هانى عبدالفتاح و محمد عباس قابيل حكم رابع.

تريزيجيه: هدفنا التأهل لكأس العالم مجددا والروح أهم ما يميز منتخب مصر

كشف محمود حسن " تريزيجيه " لاعب فريق طرابزون سبور التركى و منتخب مصر قائلا " هدفنا التأهل لكأس العالم ونتحدث مع اللاعبين عن حلم العودة للمونديال مجددا " .

اتحاد الكرة يحقق في أزمة ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن بعد انتهاء التوقف الدولى

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.

محمد عواد يعود لتدريبات الزمالك غدا بعد التعافى من آلام الركبة

بات محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد إصابة رشح الركبة التي عاودته مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.

لقطات حية لملعب هزاع بن زايد مسرح مواجهة مصر وزامبيا غدا.. فيديو

يستعرض الخليج 365 لقطات حية من استعدادات ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية لمباراة مصر وزامبيا المقرر لها السابعة مساء غدا الخميس وديًا.

محمد شوقي نائبا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي

قرر مسئولو النادي الأهلي، عقب اجتماع اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الوطنى السابق نائبًا لـ بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

الأهلى يحدد برنامجا خاصا لـ"موديست" خلال إجازة التوقف الدولى

حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج بدني خاص للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر لتطوير أدائه خلال فترة الراحة التي حصل عليها الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الاهلى يخسر أمام سلا المغربى 78/85 بنصف نهائى البطولة العربية للسلة