شكرا لقرائتكم خبر عن ودية لمنتخبي مصر وزامبيا في استاد هزاع بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي منتخبا مصر وزامبيا لكرة القدم، اليوم الخميس، ودياً في استاد «هزاع بن زايد»، في إطار معسكر المنتخب المصري المقام حالياً في العين، استعداداً للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وإلى جانب هذه المباراة، يلتقي المنتخب المصري نظيره الجزائري، في ودية أخرى في نفس الملعب في 16 أكتوبر الجاري على أن يختتم معسكره في اليوم التالي.

وتأهل المنتخب المصري لنهائيات أمم إفريقيا 2023، متصدراً المجموعة الرابعة في التصفيات ب15 نقطة، فيما تأهل منتخب زامبيا متصدراً أيضاً المجموعة التاسعة برصيد 13 نقطة.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والفرق، تبلغ القيمة السوقية للمنتخب المصري 119 مليون يورو، ويتصدر قائمة أعلى لاعبيه، من حيث القيمة السوقية، محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ب65 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للمنتخب الزامبي 24 مليون يورو، ويتصدر باستون داكا لاعب ليستر سيتي الإنجليزي قائمة لاعبيه ب18 مليون يورو.

ويقام معسكر المنتخب المصري في العين، في إطار الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة المصري، دعماً لمسيرة المنتخب ولتأكيد القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر.