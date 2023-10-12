شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يلتقي الكويت ودياً الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يخوض منتخب الإمارات الوطني في الثامنة، مساء اليوم الخميس، لقاء ودياً أمام شقيقه الكويتي على أرض استاد آل مكتوم، ضمن تحضيرات «الأبيض» لخوض تصفيات مونديال 2026 التي تنطلق الشهر المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي ستلعب في قطر بداية من يناير/ كانون الثاني 2024.

وسيكون الدخول إلى المدرجات مجاناً بالنسبة للمشجعين، لفتح المجال لتأمين أكبر دعم ل«الأبيض»، ولاسيما بعد ظهوره المميز أمام كوستاريكا.

ويتطلع منتخبنا الذي بدأ حقبة جديدة مع المدرب البرتغالي باولو بينتو، بالفوز على كوستاريكا برباعية، إلى تحقيق الانتصار الثاني، وتأكيد المكاسب التي حصدها في المعسكر السابق في كرواتيا.

وستتطلع جماهير منتخبنا إلى ظهور مميز آخر للمنتخب، خاصة وأن صافرة التصفيات المونديالية ستنطلق الشهر المقبل، ما سيجعل الفرصة كبيرة أمام العديد من اللاعبين لتأكيد أحقيتهم بالتواجد في قائمة المدرب البرتغالي الذي يحرض على اختيار عناصر واعدة، بهدف منحها الفرصة والوقوف على جاهزيتها، مما يؤشر إلى عمل بعيد المدى بالنسبة إلى بينتو.

وأختار المدرب البرتغالي قائمة موسعة من اللاعبين شهدت خليطاً ما بين أصحاب الخبرة، وبعض الوجوه الجديدة، وذلك من أجل تأمين البديل الجاهز.

ويأمل المدرب الربتغالي أن يظهر المنتخب بالحلة الفنية العالية التي قدمها أمام كوستاريكا، وإن كان يتطلع إلى وضوح البصمة وضمان الشخصية الفنية في البروفة الودية سواء، اليوم الخميس، أمام الكويت، أو الثلاثاء المقبل أمام لبنان.

أصحاب الخبرة

ويتوقع أن يعول المدير الفني، اليوم، على أغلبية العناصر التي زج بها في لقاء كوستاريكا، مع إمكانية إدخال بعض التغييرات، خاصة أن اللعب في التشكيل الأساسي، يبقى رهن جاهزية اللاعبين بعدما تم استبعاد بعض العناصر سواء من القائمة الأولية أو المصغرة بسبب الإصابة.

ويمثل خالد عيسى الحارس الأمين لحماية العرين، في الوقت الذي قد يكون مستوى خالد الهاشمي في مباريات العين مصدر أمان للمدرب الذي قد يراهن عليه مرة جديدة مع خليفة الحمادي، خاصة مع غياب شاهين عبد الرحمن للإصابة.

ويمثل يحي نادر مع علي سالمين نقطة الثقل على مستوى الربط ما بين الدفاع والهجوم، في وقت سيتوجب على فابيو ليما أن يظهر بمستوى أكثر تميزاً مما قدمه في المباريات الأخيرة مع الوصل.

هل يشارك مبخوت؟

ووسط غياب النجم الأول، علي مبخوت، عن المشاركة في لقاء كوستاريكا، وعدم الدفع به في مباراة الجزيرة أمام شباب الأهلي في الجولة الخامسة بسبب المرض، سيكون التساؤل الكبير حول حظوظ الهداف التاريخي لدورينا ولمنتخبنا بالتواجد في القائمة الأساسية في لقاء اليوم، أو الحفاظ عليه كورقة رابحة قد يعوّل عليها البرتغالي في الحصة الثانية من زمن المباراة.

وجوه واعدة

كان اللافت في القائمة التي تم اختيارها لمعسكر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تواجد مجموعة من اللاعبين الواعدين الذين يعكس تواجدهم رؤية المدرب وجهازه المساعد في متابعة كل المسابقات، وتواجد التنسيق مع المدرب الأولمبي الإسباني دينس.

وتضم القائمة 7 لاعبين سبق لهم اللعب مع الأولمبي، إلى جانب أسماء واعدة، منها عمر حسن هيكل وسلطان عادل وحازم محمد وخالد توحيد وعيسى خلفان.