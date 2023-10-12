موراتا: كنت أملك فرصة اللعب في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مهاجم أتلتيكو مدريد، الإسباني ألفارو موراتا، أنه كان يملك فرصة الذهاب إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مشيرا إلى أن هذا الأمر لو كان حدث، فسيقول إن حلمه قد تحقق؛ فقط لإزعاج الأشخاص الذين يريدون إيذاءه، على حد تعبيره.

وقال موراتا في تصريحات لإذاعة «cadenaser» الإسبانية: «كنت أملك فرصة اللعب في دوري روشن الصيف الماضي، لا أعلم هل كانت الأندية السعودية مجنونة بفكرة التعاقد معي أم لا، ولكنني كنت خيارا.. لو كنت ذهبت إلى السعودية فسأقول: إن حلم حياتي كان اللعب هناك، فقط كي أغضب الأشخاص الذين يريدون إيذائي».

وتابع المهاجم الإسباني: «جددت عقدي مع أتليتكو مدريد، لقد كنت على وشك الرحيل؛ لأنني كنت بحاجة إلى الشعور بأهميتي، لكنني أجريت محادثة مع المدرب دييغو سيميوني، وكنا واضحين، بعدها كان من المستحيل المغادرة».