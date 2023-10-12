موراتا: كنت أملك فرصة اللعب في دوري روشن

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مشيرا إلى أن هذا الأمر لو كان حدث، فسيقول إن حلمه قد تحقق؛ فقط لإزعاج الأشخاص الذين يريدون إيذاءه، على حد تعبيره.
وقال موراتا في تصريحات لإذاعة «cadenaser» الإسبانية: «كنت أملك فرصة اللعب في دوري روشن الصيف الماضي، لا أعلم هل كانت الأندية السعودية مجنونة بفكرة التعاقد معي أم لا، ولكنني كنت خيارا.. لو كنت ذهبت إلى السعودية فسأقول: إن حلم حياتي كان اللعب هناك، فقط كي أغضب الأشخاص الذين يريدون إيذائي».
وتابع المهاجم الإسباني: «جددت عقدي مع أتليتكو مدريد، لقد كنت على وشك الرحيل؛ لأنني كنت بحاجة إلى الشعور بأهميتي، لكنني أجريت محادثة مع المدرب دييغو سيميوني، وكنا واضحين، بعدها كان من المستحيل المغادرة».
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