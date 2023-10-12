شكرا لقرائتكم خبر الألماني أوليفر كان يدرس عرض الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما زار السعودية قبل نحو أسبوعين، وتفقد منشآت ناديي الهلال والنصر، وسط أنباء عن تلقيه لعرض رسمي من «الزعيم»، لتولي منصب المدير التنفيذي للنادي، أكد الألماني أوليفر كان، أسطورة بايرن ميونيخ، أنه يدرس عرض الهلال.

ورفض في تصريحات أوردها موقع «sportsbrief» الرياضي، الكشف عن تفاصيل أخرى، مضيفا «لا أحب أن أتحدث عن مثل هذه الأمور.. سأقوم بتقييم جميع الخيارات، وسنرى ما سيحدث في المستقبل».

كشف الألماني أوليفر كان، عن اللقاء الذي جمعه مع نجم نادي النصر، السنغالي ساديو ماني، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية أخيرا، مشيرا إلى أن اللاعب في حالة ارتياح كبيرة مع فريقه الحالي.

وقال كان «مر ببعض الأوقات الصعبة في بايرن ميونخ، كنت سعيدا لرؤيته يبتسم أخيرا مرة أخرى.. إنه يشعر بالرضا ويريد الفوز بالألقاب مع ناديه».

وأضاف أسطورة الحراسة الألمانية «ماني أخبرني خلال حديثنا معا بأنه يريد تحقيق كافة الألقاب مع الفريق النصراوي، خلال الموسم الرياضي الحالي».

وأشاد النجم الألماني بعمل المملكة العربية السعودية، والتطور الكبير في المجال الرياضي، مشيرا إلى ضرورة معالجة بعض الأمور الأخرى، من أجل منافسة الأندية الأوروبية في المستقبل.

يذكر أن ماني انضم إلى صفوف «العالمي» في أثناء موسم الانتقالات الصيفية الماضي، قادما من نادي بايرن ميونخ، بعد موسم وحيد مع عملاق الدوري الألماني، وسجل مع النصر 6 أهداف في 9 مواجهات خاضها ببطولة دوري روشن السعودي، وأسهم بتمريرتين حاسمتين حتى الآن، محتلا مع ناديه المرتبة الثالثة في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة، و3 نقاط عن التعاون الوصيف.