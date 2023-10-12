شكرا لقرائتكم خبر المراهنات تهدد مستقبل فاجيولي مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقا بحق لاعب وسط نادي يوفنتوس نيكولو فاجيولي، لتحديد ما إذا قام بمراهنات رياضية، وفق ما أفادت به وكالة فرانس برس، مؤكدا بذلك معلومات وردت في الصحافة الإيطالية الأربعاء، عن فضيحة جديدة للاعب آخر من «السيدة العجوز» بعد سقوط بول بوغبا في اختبار المنشطات.

ويشتبه أن فاجيولي، ابن الـ21 عاما الذي استدعي مرة واحدة حتى الآن إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية؛ وفي اتصال مع فرانس برس، لم يشأ يوفنتوس الإدلاء بتعليق بشأن هذه المسألة.

وفي حال ثبت انتهاك المادة 24 من القانون الرياضي الخاص بالاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاجيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو.

وشارك فاجيولي في ست مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جدا، إذ خصم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين.