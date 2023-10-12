جدة تستضيف بحاري العالم في كأس أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف جدة إحدى مباريات كأس أمريكا السبع والثلاثين، والتي تجمع نخبة من بحاري العالم، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، حيث يعتبر هذا السباق الطريق للحدث الرئيس في برشلونة في عام 2024.

وسيأتي السباق التمهيدي الثاني لكأس أمريكا التي تعد أقدم كأس رياضية في العالم، إلى الشرق الأوسط، بفضل وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، في نادي ومارينا جدة لليخوت، بعد أن استضافت سباق الجائزة الكبرى السعودي نسخته الأولى في عام 2021، والذي يأتي متمشيا مع جهود الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية ، ووزارة الرياضة الهادفة الى دعم الرياضات البحرية تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جهتة أكد الرئيس التنفيذي لـ AC37 Event جرانت دالتون أن استضافة هذا الحدث الدولي المرموق للإبحار يضع السعودية كمركز عالمي للرياضات المائية.

وقال «هذا هو أول سباق دولي للإبحار الشراعي على البحر الأحمر. والذي سيمكن المتفرجين من مشاهدة مراحل السباق بأكملها من الكورنيش.»

الأقدم في العالم

وتعد كأس أمريكا أقدم كأس رياضية في العالم وتعود تاريخها إلى عام 1851،، وسيأتي السباق إلى الشرق الأوسط، باعتباره سباق القوارب الوحيد الذي يقام خارج إسبانيا ،وسيتنافس أفضل البحارة في العالم على متن يخوت AC40 فائقة السرعة على طول ساحل الكورنيش، مما يمنح عشاق الرياضة رؤية خلابة للصف الأول من الحدث، مع سرعات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة تقريبا.