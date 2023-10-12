هل يعوض الفيفا الأندية عن إصابات اللاعبين الدولية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتبر فترة التوقف الدولية «فيفا» بعبعا بالنسبة للأندية، التي تخشى تعرض لاعبيها الذين يكلفونها في كثير من الأحيان أجورا كبيرة، إلى إصابات خطيرة خلال لعبهم لمنتخبات بلادهم، قد تبعدهم عن الملاعب لفترة طويلة.

وفي كل فترة توقف دولية يطرح سؤال مهم نفسه: كم قيمة تعويضات الفيفا للأندية على إصابات اللاعبين الدولية؟

موقع ترانسفير ميركاتو أكد أن لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برنامج يطلق عليه «برنامج حماية الأندية»، وهي بوليصة تأمين اعتمدتها الهيئة الإدارية الدولية لكرة القدم لتغطية مخاطر إصابة اللاعبين أثناء أداء الواجب الدولي.

وأشار إلى أن «برنامج حماية الأندية» هو سياسة تغطي مخاطر إصابة اللاعبين، الذين يتم إطلاق سراحهم من قبل أنديتهم للعب مع منتخبات بلادهم، حيث يقوم الفيفا بتعويض الأندية ماليا عند إصابة لاعب في الواجب الدولي.

وأوضح ترانسفير ميركاتو أن الأندية مؤهلة فقط للمطالبة بالتعويض من الفيفا بموجب «برنامج حماية الأندية»، فقط عندما يتم استيفاء الشروط.

يشار إلى أن البرنامج لديه حد تعويضات سنوي يبلغ 80 مليون يورو.

لذلك إذا كان هناك عدد كبير من التعويضات التي يجب سدداها في عام واحد، فمن المحتمل ألا يتم تعويض الأندية إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى.

ما الإصابات التي يعوض عليها الفيفا الأندية؟

يجب أن تكون الإصابة خطيرة بما يكفي لمنع اللاعب من اللعب لأكثر من 28 يوما.

لن تتم تغطية الإصابات الطفيفة التي تبعد اللاعب عن الملاعب لمدة أسبوع أو أسبوعين.

يجب أن تكون الإصابة قد حدثت خلال تاريخ فترة التوقف الدولية، أي خلال فترة التشغيل، بمعنى الفترة الكاملة التي يكون فيها اللاعب تحت سيطرة الاتحاد العضو المعني، بما في ذلك جميع المباريات، والتدريبات، والسفر، والوقت الذي يقضيه اللاعب في المعسكر بالكامل.

يجب أن تكون الإصابة ناجمة عن «حادث». بموجب السياسة، يعتبر «الحادث» قد وقع عندما يعاني اللاعب من «إصابة جسدية بسبب قوة خارجية مفاجئة تؤثر على جسده» أو «فعل مجهود مفاجئ محدد في وقت ومكان محددين من كرة القدم، عرض اللاعب لإصابة جسدية».

كما تنص السياسة تحديدا على اعتبار النوبات القلبية والسكتات الدماغية «حوادث».

شروط نطاق الحماية:

إصابة اللاعب بعجز كلي أو موقت نتيجة حادث مع منتخب بلاده خلال الفترة الدولية.

أن يكون الحادث قد وقع خلال تاريخ الفترة الدولية.

أن تمنع الإصابة اللاعب من اللعب لأكثر من 28 يوما متتالية.

كيف يتم حساب قيمة التعويض؟

يتم تعويض الأندية على أساس الراتب الثابت للاعب، لمدة أقصاها 365 يوما، محسوبة على أساس تناسبي يومي بحد أقصى 7.5 ملايين يورو لكل إصابة، ولا يتم دفع التعويض عن أول 28 يوما من الإصابة.

ماذا يعني الراتب الثابت؟