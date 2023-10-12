النني ونبيل فقير والقحطاني.. لاعبو كرة القدم ينضمون لحملة تضامن مع فلسطين

المنامة - ياسر ابراهيم -

تستمرّ حملة الدعم من قبل الرياضيين واللاعبين عامةً والعرب على وجه الخصوص، مع ازدياد حدّة حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، تحديداً منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام".



وكان للنجم المصري محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنكليزي اليوم الأربعاء، موقف واضح مما يحصل في الأراضي المحتلة، حيث وضع صورة لعلم فلسطين إلى جانب مسجد قبة الصخرة، على جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



بدوره، كتب حارس المرمى السعودي محمد العويس "اللهم انصرهم وقوي عزمهم"، أما مواطنه ياسر القحطاني فسار على خطاه لكن بنشر "إيموجي" لعلم فلسطين والسعودية، مع صورة لمسجد "قبة الصخرة" ورجل فلسطيني يرتدي الكوفية.



أما لاعب الجزائر المتوج بكأس العرب 2021 والذي ينشط في نادي الرائد السعودي حالياً، أمير سعيود فوضع صورة على إنستغرام في خاصية القصص جاء فيها آية قرآنية "وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا"، مع صورة علم فلسطين.



ووضع مواطنه بشير بلومي، نجل الأسطورة لخضر بلومي، والذي استدعاه المدرب جمال بلماضي لمعكسر منتخب الجزائر مؤخراً، مقطع فيديو في خاصية الستوري تخلله دعاء لفلسطين، وعلى خطاه سار أيضاً مواطنه أسامة شتة.



أما حساب نادي الأهلي الرسمي المصري فأصدر بياناً جاء فيه: "انطلاقاً من موقف بلادنا في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على التضامن الكامل مع اشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي. ويدعو الله -عز وجل- أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل".



ونشر اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية، نبيل فقير رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال حسابه على موقع "إنستغرام"، وقد جاء فيها: "تضامني الكامل مع الشعب الفلسطيني، تضامني مع أشقائي وشقيقاتي الذين يعيشون الفصل العنصري منذ فترة طويلة، أتمنى عودة السلام والعدالة، وما الله بغافل عما يفعلون".



(العربي الجديد)