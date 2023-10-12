"حسبنا الله ونعم الوكيل".. محمد الشناوي يتضامن مع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر على الأحداث في فلسطين، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X": "لك الله يا غزة، اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها".

أضاف: "اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابنا وأطفالها، اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب، رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر".

اختتم: "إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".

يذكر أن محمد الشناوي انضم لمنتخب مصر في الإمارات، ويستعد لخوض لقاء ودي أمام زامبيا غداً الخميس.