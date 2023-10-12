وفاة لاعب الزمالك السابق وأحد أبطال حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق وفاة اللواء محمد عبد العزيز قابيل، لاعب نادي الزمالك السابق وأحد أبطال حرب اكتوبر 1973.

كتب أبو رجيلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله اليوم اللواء محمد عبد العزيز قابيل، من أبطال حرب أكتوبر والحاصل على نجمة الشرف العسكرية، قائد الفرقة الرابعة المدرعة أثناء حرب 73، ثم تولى قيادة المنطقة الغربية، ثم الملحق العسكرى المصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية".

تابع: "الرمز الزملكاوي الكبير، ستقام الجنازة العسكرية من جامع مستشفى الجلاء للقوات المسلحة، بعد صلاة الظهر غداً الخميس 12 أكتوبر والعزاء يوم الأحد 15 أكتوبر فى قاعة السلام الرئيسية بجامع المشير طنطاوى".

اختتم: "لا أراكم الله مكروه في عزيز".