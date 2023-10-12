مبابي يغادر معسكر منتخب فرنسا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - غادر كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان معسكر منتخب فرنسا، أمس الثلاثاء، عقب تلقيه نبأ وفاة أحد أفراد أسرته.

وفقاً إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية اتجه مبابي إلى بوندي بعدما حصل على إذن ديدييه ديشامب، لتقديم تعازيه لعائلة المتوفى، ومن المقرر أن يلتحق بالمعسكر مرة أخرى، استعداد إلى مباراة الجمعة.

كان من المفترض أن يحضر مبابي، قائد المنتخب المؤتمر الصحفي لمباراة فرنسا وهولندا، غدا الخميس، لكن لم يظهر حتى الآن إذا ما كان ستحول حالة الوفاة إمكانية حضوره.

يخوض منتخب فرنسا لقاء أمام نظيره هولندا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، يوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف.