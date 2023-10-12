بعد شكوى الأعضاء.. تبرع جديد من هاني العتال على مائدة لجنة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قدم هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب، في الانتخابات المقبلة، طلبا للجنة التنفيذية التي تدير نادي الزمالك من أجل المساهمة بتبرع جديد.

وقدم "العتال" مذكرة للعرض على اللجنة الثلاثية التي تدير النادي لتطوير ممرات مقر نادي الزمالك، والتبرع بعدد ثلاثة آلاف متر "انترلوك" والمواد المخصصة لهم لتركيبها في الممرات بدلا من السيراميك الأملس الذي اشتكى منه الأعضاء.

جدير بالذكر أن هاني العتال قام بالمساهمة في حل أزمة الملابس الرياضية لفرق السلة و اليد و الطائرة بالنادي، وتوجيه ميزانية الحملة لخدمة أعضاء النادي و محاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.