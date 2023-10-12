لوكاكو يوضح سبب رفض الانتقال للدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روميلو لوكاكو، مهاجم فريق روما الإيطالي ومنتخب بلجيكا عن تجربة الدوري السعودي، موضحاً أسباب رفض الانتقال إليه.

قال لوكاكو خلال المؤتمر الصحفي اليوم قبل مواجهة بلجيكا والنمسا: "الهلال الفريق الأكبر في الشرق الأوسط، والدوري السعودي سيصبح من أكبر الدوريات في العالم".

أضاف: "لكنني لم أكن مستعدا لمغادرة أوروبا والانتقال إليه، فخور باهتمام نادي الهلال بضمي خلال الانتقالات الصيفية السابقة".

اختتم: "لكن بعد المفاوضات الأولية لم أكن مقتنعًا بالانتقال إليهم نظرا لرغبتي في الاستمرار داخل القارة الأوروبية"

يذكر أن الهلال السعودي قدم عرضا لضم لوكاكو، لكن لم تكتمل المفاوضات بينهما، ليقرر النادي التعاقد مع ميتروفيتش، وانتقل الأول إلى روما.