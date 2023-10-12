شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك ترضيته مالياً من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى آخر الموسم، حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد بداية من يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.

بات محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد إصابة رشح الركبة التي عاودته مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.

يخضع يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك إلى أشعة جديدة غدا الخميس، للإطمئنان على حالته وتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية للفريق الأبيض.

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى ان أزمة إيقاف القيد سيتم حلها، وهناك أكثر من طريقة لإنهاءها.

نشر أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك والمنتخب، صورة من تدريباته مع الفراعنة استعدادا لمواجهة زامبيا وديا غدا الخميس خلال معسكر الإمارات .

ينتهى محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، من البرنامج التأهيلى المحدد له من جانب الجهاز الطبى، فى شهرديسمبر المقبل، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك ترضيته مالياً من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى آخر الموسم حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادى بداية من يناير دون الرجوع لإدارة نادية.