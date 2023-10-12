شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 11-10-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك ترضيته مالياً من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى آخر الموسم، حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد بداية من يناير دون الرجوع لإدارة ناديه.
بات محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد إصابة رشح الركبة التي عاودته مرة أخرى خلال اليومين الماضيين.
حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.
أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى ان أزمة إيقاف القيد سيتم حلها، وهناك أكثر من طريقة لإنهاءها.
ينتهى محمود حمدى الونش لاعب فريق الزمالك ، من البرنامج التأهيلى المحدد له من جانب الجهاز الطبى، فى شهرديسمبر المقبل، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبى.
ينتظر أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك ترضيته مالياً من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى آخر الموسم حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادى بداية من يناير دون الرجوع لإدارة نادية.
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