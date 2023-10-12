شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الطيران فى سابع جولات دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 38/24 على صعيد الجولة السابعة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

فيما تشهد الجولة الثامنة المحدد لها الأربعاء القادم لقاءات بين كل من الترسانة مع الأهلى، والجزيرة مع الأوليمبى، والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد، وسبورتنج مع الشمس، وهليوبوليس مع سموحة، وطلائع الجيش مع العبور، والطيران مع المعادى، والزمالك مع الزهور.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.