شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": الاستئناف على غرامة بوطيب بعد تخفيضها لمليون و900 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، تلقى خطاباً رسميا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.
وقال المدير المالى لنادى الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سيتم الاستئناف على غرامة بوطيب في المحكمة الفيدرالية خلال الساعات القليلة القادمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونيا للحفاظ على حقوق النادى.
فى سياق متصل، أكد أحمد فؤاد الوطن أن أزمة إيقاف القيد سيتم حلها، وهناك أكثر من طريقة لإنهائها،موضحاً أن اللجنة تعمل في كل الاتجاهات سواء المحلي أو الدولى، حيث يتم التواصل مع اتحاد الكرة لمتابعة كل الملفات المتعلقة بالزمالك، سواء إيقاف قيد أو مستحقات للنادى أو عليه، وكذلك التواصل مع المحامى الدولى لإنهاء ملف غرامة كهربا في أقرب وقت، وكذلك أزمة إيقاف القيد، إلا أن الأمر "كف اليد" أى متروك للقضاء.
وأضاف المدير المالى أن القيد سيتم حله سواء وصلت غرامة كهربا أم لا، فهناك أكثر من طريقة قائلا: "أزمة القيد هتتحل سواء فلوس كهربا وصلت أم لا، وهناك مليون طريقة وطريقة لتفعيل ذلك".
وأشار الوطن أنه لن يترك خزائن النادى خاوية للمجلس الجديد، حيث تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات شديدة في أي أمر يخص النادى.
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