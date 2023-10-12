شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": الاستئناف على غرامة بوطيب بعد تخفيضها لمليون و900 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، تلقى خطاباً رسميا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.

وقال المدير المالى لنادى الزمالك خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه سيتم الاستئناف على غرامة بوطيب في المحكمة الفيدرالية خلال الساعات القليلة القادمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونيا للحفاظ على حقوق النادى.