شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف: تدريب الزمالك حلمى الأكبر ولكننى لم أنشغل به حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عبد الرؤوف، نجم الزمالك السابق المدير الفنى لفريق بلدية المحلة الحالى، أنه لا ينشغل حاليا بالوصول لتدريب الزمالك، بالرغم من أنه حلمه الأكبر.

وقال عبد الرؤوف فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى أحمد شوبير إلى أنه يذاكر كل الفرق بشكل جيد فى خطة تدريبه لفريق بلدية المحلة، مؤكدا أنه كان متأكدا من صعود بلدية المحلة للدورى الممتاز.

وكان فريق بلدية المحلة حصد نقطة عقب التعادل مع نظيره زد بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى الممتاز (دورى نايل).

وتقدم لبلدية المحلة فيبو أكيم في الدقيقة 11، وتعادل زيكو لزد في الدقيقة 13، ونجح زيكو في التقدم لزد في الدقيقة 24، ويعود حسام أشرف سريعا ليتعادل لبلدية المحلة في الدقيقة 26، ثم يتقدم شادي حسين مرة أخرى لزد في الدقيقة 44 ، وفى أحداث الشوط الثانى تمكن فريق البلدية من أحراز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 62 عن طريق الرحمن سمانة.