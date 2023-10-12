شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد لـ الخليج 365: تكفلت بإجراء العملية الجراحية لـ مهاجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكفل حسين السيد نجم الزمالك السابق المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن في قائمة حسين لبيب بإجراء العملية الجراحية لـ يوسف حسن مهاجم الفريق الأبيض دعماً لفريق الكرة.

وأكد حسين السيد خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أنه تكفل بعلاج يوسف حسن دعماً منه للاعب من أجل العودة مجدداً للمشاركة مع الفريق الأبيض واستكمال مسيرته.

وأشار حسين السيد إلى أن دعم فريق الكرة ومعالجة مشاكل الزمالك أمر واجب عليهم من أجل التخلص من الأزمات وعودة الفريق للبطولات والألقاب.

وأوضح السيد، أن اللاعبين طوال الفترة الماضية كان يشتكون من عدم الاستقرار بسبب تغيير الإدارات المستمر، فضلا عن تغيير عقودهم، لافتا إلى أن هذه الأمور سيتم الوقوف عندها لحلها.

ويعانى يوسف حسن من إصابة عبارة عن قرحة في الكاحل تحتاج إلى علاج بمبلغ 150 ألف جنيه حسب تأكيد اللاعب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.