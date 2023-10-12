شكرا لقرائتكم خبر عن هل أثرت أخطاء التحكيم على نتائج مباريات الجولات الثلاثة بدورى نايل؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الجولات الثلاثة من عمر الدوري الممتاز "دورى نايل" شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، والتي أثرت بشكل كبيرعلى نتائج العديد من المباريات.

وأضاف الخبير التحكيمى في تليفزيون الخليج 365 ببرنامج صفارة عقل، أنه خلال الجولات الثلاثة أقيمت 26 مباراة بعد تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا، وهناك ما لا يقل عن 9 مباريات شهدت أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المباريات، سواء من حكام الساحة أو الـ"VAR"، خاصة بعدما غاب التعاون بينهم، وعدم تطبيق البروتوكول بالشكل الصحيح، هذا إلى جانب تجاهل بعض من حكام الساحة التطبيق الجيد للقانون، لكن المثير للدهشة أن معظم هذه الأخطاء جاءت من أصحاب الخبرات والحكام الكبار بالمنظومة.

لذا يستوجب على اللجنة اتخاذ قرارات صارمة مع هؤلاء، خاصة أن المسابقة ما زالت في البداية، وأن الرؤية تؤكد أن المنافسة ستكون قوية وساخنة بين أندية الدوري، مما يتطلب من اللجنة الرئيسية التركيز في الاختيارات في الفترة المقبلة بكل شفافية وحيادية، وتكون على مسافة واحدة من كل الحكام.

ورغم كل هذه الأخطاء إلا أن قضاة الملاعب المصرية تتم الاستعانة بهم في البطولات القارية والدولية، وذلك نظرا لظهورهم بمستوى طيب في كل المناسبات، حيث نجد أن كلا من محمود عاشور - محمد عادل - محمود البنا - أحمد حسام طه سيشاركون في مباريات السوبر الأفريقى، فى الوقت الذى أعلن الكاف من قبل عن اختيار كلا من أمين عمر - محمد معروف - محمود البنا - كحكام للساحة، والمساعدين محمود أبو الرجال - أحمد حسام طه، إلى جانب محمود عاشور حكم تقنية الفيديو، لتمثيل التحكيم المصرى بأمم أفريقيا بكوت ديفوار في يناير المقبل.