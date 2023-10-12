هل يتولى موسيماني تدريب الزمالك؟.. ميدو يعلق

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على إمكانية تدريب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للوحدة الإماراتي نادي الزمالك.

وخلال تقديم برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الأربعاء، قال ميدو إن موسيماني مدرب محترف ومن الوارد أن يتولى قيادة أي فريق في مصر بخلاف الأهلي سواء الزمالك وبيراميدز.

وأضاف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق: "سبق أن قاد كارتيرون الزمالك وهو مدرب سابق للأهلي كما أن هناك مدربًا أجنبيًا سابقًا للأهلي وصاحب اسم كبير رحب بقيادة الفريق الأبيض من قبل".