المحكمة الرياضية تصدر قرارا عاجلا بشأن قضية خالد بوطيب والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم النادي مبلغ مليون و900 ألف يورو لصالح اللاعب المغربي، خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصادر داخل نادي الزمالك قولها إن قرار المحكمة الرياضية جاء بإلزام النادي بسداد مليون و900 ألف يورو لصالح خالد بوطيب، بدلًا من 3 ملايين يورو طالب اللاعب المغربي في دعواه بالحصول عليها من الزمالك.

وأضافت المصادر أن النية داخل إدارة نادي الزمالك تتجه لتقديم استئناف على قرار المحكمة الرياضية الدولية أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا.

وكان "بوطيب" قد أقام دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الزمالك للحصول على كامل قيمة عقده مع النادي، وذلك بداعي فسخ النادي التعاقد معه من طرف واحد.

وفي وقت سابق، تلقى الزمالك خطابًا من المحكمة الرياضية يوم 28 أغسطس الماضي يطالب فيه الزمالك بدفع 25 ألف فرانك قبل منتصف سبتمبر الماضي لاعتماد استئناف الزمالك في القضية وإلا لن يتم اعتماده وبالتالي لن يكون للزمالك الحق في الاعتراض على عقوبة النادي لصالح اللاعب المغربي.

يشار إلى أن نادي الزمالك موقع عليه حاليًا عقوبة بالحرمان من قيد لاعبين جدد بسبب وجود مستحقات مالية على النادي لأكثر من جهة في مقدمتها نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ولاعب النادي السابق أشيمبونج.