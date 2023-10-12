شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر: أجواء معسكر العين تسهم في تحقيق الأهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، أن الأجواء الإيجابية في مدينة العين، ستسهم كثيرا في تحقيق أهداف معسكر الفريق. وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر الودية مع منتخب زامبيا التي تقام الخميس على استاد هزاع بن زايد، في إطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، إن المنتخب الزامبي لديه عناصر مميزة الأمر الذي سيزيد من صعوبة اللقاء.

وأضاف: "تمنينا أن يكون هناك مزيد من الوقت قبل لقاء المنتخب الزامبي لكننا قادرون على الظهور بالصورة المطلوبة". (وام)