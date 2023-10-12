الامارات | منتخب الشطرنج يشارك في مونديال الناشئين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للشطرنج في بطولة العالم للناشئين، التي ينظمها الاتحاد المصري في مدينة شرم الشيخ، من 14 حتى 27 الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 76 دولة. وتضم البعثة: عبدالله المنصوري تحت 8 سنوات، وصقر عيسى تحت 10 سنوات وراشد الحمادي تحت 12 سنة، واللاعبات فاطمة الشامسي تحت 8 سنوات، وروضة العفيفي تحت 10 سنوات، وعهود عيسى تحت 12 سنة.