الامارات | منتخب الشطرنج يشارك في مونديال الناشئين

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشطرنج يشارك في مونديال الناشئين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني للشطرنج في بطولة العالم للناشئين، التي ينظمها الاتحاد المصري في مدينة شرم الشيخ، من 14 حتى 27 الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 76 دولة. وتضم البعثة: عبدالله المنصوري تحت 8 سنوات، وصقر عيسى تحت 10 سنوات وراشد الحمادي تحت 12 سنة، واللاعبات فاطمة الشامسي تحت 8 سنوات، وروضة العفيفي تحت 10 سنوات، وعهود عيسى تحت 12 سنة.
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