الامارات | طرح تذاكر كأس آسيا للبيع عبر الإنترنت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طرح تذاكر مباريات النسخة المرتقبة من بطولة كأس آسيا، للجماهير عبر الإنترنت، قبل ثلاثة أشهر على انطلاق فعاليات البطولة. وتستضيف قطر البطولة القارية من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024. وأكد الاتحاد الآسيوي أن الجماهير يمكنها أن تبدأ بحجز مقاعدها لحضور أي مباراة من المباريات 51، بما في هذا المباراتان الافتتاحية والنهائية على استاد لوسيل الذي يتسع لـ88 ألف مشجع.

وقال داتو ويندسور، أمين عام الاتحاد الآسيوي للعبة، في تصريح على الموقع الإلكتروني للاتحاد: «يأتي إطلاق بيع التذاكر كخطوة جديدة ضمن جهودنا لاستقطاب الجماهير لمتابعة البطولة، بشكل غير مسبوق».

وتقام مباريات البطولة على تسعة ملاعب، ويتنافس فيها 24 منتخباً تم توزيعها على ست مجموعات، وسيكون بإمكان المشجعين شراء حد أقصى ست تذاكر لكل مباراة، بحسب توافر التذاكر، ويمكنهم اختيار الفريق المفضل لديهم على امتداد دور المجموعات حتى الأدوار الإقصائية. ووضعت قرعة البطولة منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثالثة مع إيران وهونغ كونغ وفلسطين.