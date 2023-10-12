اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية

الإمارات - الكويت 20:00

مصر - زامبيا 20:00

الجزائر - الرأس الأخضر 23:00

تصفيات المونديال «آسيا»

هونغ كونغ - بوتان 16:00

اليمن - سريلانكا 21:00

تصفيات «يورو 2024»

إسبانيا - أسكتلندا 22:45

كرواتيا - تركيا 22:45

قبرص - النرويج 22:45

تصفيات المونديال «أميركا الجنوبية»

كولومبيا - أوروغواي 00:30

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