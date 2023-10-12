الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مباريات ودية
الإمارات - الكويت 20:00
مصر - زامبيا 20:00
الجزائر - الرأس الأخضر 23:00
تصفيات المونديال «آسيا»
هونغ كونغ - بوتان 16:00
اليمن - سريلانكا 21:00
تصفيات «يورو 2024»
إسبانيا - أسكتلندا 22:45
كرواتيا - تركيا 22:45
قبرص - النرويج 22:45
تصفيات المونديال «أميركا الجنوبية»
كولومبيا - أوروغواي 00:30
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