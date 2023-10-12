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الامارات | منتجع «الفرسان الرياضي» يستضيف بطولة اليوم الوطني للرماية في 20 نوفمبر

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتجع الفرسان الرياضي الدولي، استضافته بطولة اليوم الوطني للرماية من 20 نوفمبر إلى 7 ديسمبر المقبلين، في «نادي كراكال» للرماية في «إرث أبوظبي».

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، سلطان الكعبي، أن المنتجع يحرص على نشر الوعي بأهمية الموروث الشعبي لدى الأجيال الحالية، من خلال الفعاليات المختلفة في الرماية وركوب الخيل والرياضات المائية.

وأوضح: «نحرص على دعم إقامة وتنظيم الأنشطة والفعاليات ، وتوفير المتطلبات للفئات العمرية المختلفة، ونعمل مع الشركاء على توفير الخيارات المناسبة للجميع، وفق أفضل الوسائل المتطورة والعصرية».

وأشار إلى أن استضافة الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل المخصصة للهواة، في المنتجع من 13 إلى 15 أكتوبر الحالي، تعكس التعاون البناء والاستراتيجي مع كل المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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