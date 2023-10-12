الامارات | سباقان بحريان تراثيان في شواطئ دبي يومي 21 و28 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي إطار برنامج سباقات الموسم الرياضي البحري 2023-2024 حدثين كبيرين في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدما خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري.

وتشهد شواطئ دبي يوم 21 الجاري إنطلاق أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والتي ستجمع النخبة من أهل البحر من نواخذة وملاك وبحارة وتعد خير إستهلال للمواعيد الكبرى في هذه المنافسات، فيما يقام يوم 28 الجاري سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والتي تعد الفئة الاكبر من حدث الحجم والمشاركة حيث تعد فاتحة جولات بطولة دبي والتي تتضمن ثلاث محطات منها السباقين الاول في اكتوبر والثاني في ديسمبر ومسك ختام سباقات الموسم النسخة رقم 33 من حدث القفال.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد بن مسحار قد إعتمد 7 سباقات للسفن والقوارب المحلية 60 و43 و22 قدما ضمن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 تشمل 3 محطات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما من بينها سباق (القفال 33) وسباقين للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما وسباقين ايضا في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.