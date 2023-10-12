الامارات | «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» 12 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، أكبر حدث لهواة ومحترفي رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية على مستوى المدينة، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الرابعة، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل.

ويُعدّ تحدي دبي للدرّاجات الهوائية من أبرز الأحداث المفضلة وأكثرها تميزاً ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2017 كمبادرة هدفها تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي من التحدي الدرّاجات الهوائية مشاركة 34 ألفاً و897 درّاجاً كجزء من التزامهم ضمن «تحدي دبي للياقة»، بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً متتالية.

وخلال التحدي، سيتحول شارع الشيخ زايد، الذي يُعدّ أحد أهم الطرق الرئيسة في دبي، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى مسار ضخم مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية، ما يتيح للعائلات والدرّاجين من الهواة والمحترفين، بغض النظر عن خبرتهم في ركوب الدرّاجات أو مستوى لياقتهم البدنية، فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من أبرز معالم المدينة.

وسيوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، إذ سيكون مسار شارع الشيخ زايد مثالياً للدرّاجين الأكثر خبرة، بطول 12 كيلومتراً ويمتد من مركز دبي التجاري العالمي إلى حديقة الصفا، مروراً بجسر قناة دبي بإطلالته المميزة، كما يضم هذا المسار خمس نقاط مختلفة للانطلاق، وهي: متحف المستقبل، منطقة السطوة، كوكا كولا أرينا، الخليج التجاري، والشارع السفلي لمركز دبي المالي العالمي. أما المسار الثاني، فهو المسار العائلي ويبلغ طوله أربعة كيلومترات مروراً بوسط المدينة على طول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ومعالمه المهمة، بما في ذلك «دبي مول» و«دبي أوبرا» و«برج خليفة»، ويبدأ هذا المسار من «دبي مول»، وهو مسار سهل مخصص لمشاركة العائلات والأطفال.

مجتمع أكثر لياقة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «أصبح تحدي دبي لركوب الدرّاجات برعاية (دي بي ورلد) حدثاً أساسياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، فهو يمثل رمزاً لالتزام المدينة الراسخ بالصحة واللياقة البدنية. وشهد التحدي في عام 2022 أعلى مستويات مشاركة حتى الآن. وللعام الرابع على التوالي، سيتمكن الدرّاجون من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء العالم من المشاركة والمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في مجتمع أكثر لياقة وصحة وسعادة، وترسيخ مكانة إمارة دبي المدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

حدث مرتقب

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يعتبر تحدي دبي للدرّاجات الهوائية برعاية (دي بي ورلد) من أكثر الفعاليات الجماهيرية في تحدي دبي للياقة سنوياً، حيث يرتقب جميع محبي رياضة الدرّاجات الهوائية من كل فئات المجتمع ومختلف الجنسيات على مستوى الأفراد والعائلات هذا الحدث ليكونوا جزءاً منه، ويعيشوا أجمل اللحظات ويوثقوا مشاركتهم بصور تنتقل إلى كل أنحاء العالم حاملة معها نمط حياة صحي ونشيط وسعيد لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

وأضاف: «مرة أخرى سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مضمار أيقوني يضم أكبر تجمع درّاجات هوائية في العالم، ويتواجد فيه جنباً إلى جنب صُنّاع القرار ونجوم الرياضة والفن ومختلف شرائح المجتمع ليعيشوا تجربة تتكرر سنوياً وتكتسب جماهيرية عاماً بعد آخر».

واختتم: «لقد أسهمت البنية التحتية الرياضية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي في تشجيع كل أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني يومياً، من خلال توفير مجموعة واسعة من المرافق والمنشآت والمضامير، وتنظيم العديد من الأنشطة الرياضية التي تناسب جميع الأعمار والقدرات، وهو ما يحقق أهداف تحدي دبي للياقة».

تجربة استثنائية

بدوره، قال رئيس الاتصالات قسم الاتصال المؤسسي لمجموعة «دي بي ورلد»، داني فان أوتيرديك: «يسرنا في مجموعة (دي بي ورلد) أن نكون الجهة الراعية لتحدي دبي للدرّاجات الهوائية مرّة أخرى، مع كون هذه المبادرة الاستثنائية جزءاً رئيساً من تحدي دبي للياقة، وهي تتيح للجمهور خوض تجارب مميزة، تتمثل في قيادة درّاجاتهم على طول شارع الشيخ زايد الشهير. وتفخر مجموعة (دي بي ورلد) بمساهمتها المستمرة في دعم هذه الفعالية المجتمعية الاستثنائية والمؤثرة».